Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne futbolcusu Peter Etebo’nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından uygulanan geçici transfer yasağı kaldırıldı. Kulüpten, söz konusu ödemenin gerçekleştirildiği ve resmi prosedürlerin tamamlandığı duyuruldu. FIFA tarafından 24.11.2026 tarihinde Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ne verilen 3 dönem geçici transfer yasağının ardından, Başkent ekibinden resmi açıklama geldi. Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız üzere, futbolcumuz Peter Etebo’nun 2026-2027 sezonuna ait ödeme yükümlülükleri nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağına ilişkin ödeme, Başkanımız Ali Osman Avşar’ın talimatları doğrultusunda aynı gün içerisinde gerçekleştirilmişti. Kulübümüz tarafından FIFA nezdinde yürütülen resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu geçici transfer yasağı bugün itibarıyla resmen kaldırılmıştır. Sürecin titizlikle takip edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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