Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Sekou Koita, Djalo'ya yaptığı faulün VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

"DERBİNİN TELAFİSİ"

Hakem Yasin Kol'un yönettiği karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Başkanvekili Adnan Duman, kırmızı karta tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi. Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu…

103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek."