Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçları nefes kesti. Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takımın beklendiği 1. Lig'de Gençlerbirliği, 2. sıra için büyük avantaj elde etti.
Fatih Karagümrük'ün deplasmanda Pendikspor'a 2-0 mağlup olmasını iyi değerlendiren Gençlerbirliği, sahasında oynadığı maçta Sakarayaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde 2. sıraya yerleşen Gençlerbirliği, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme yolunda büyük avantaj elde etti.
Gençlerbirliği, 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmadan 1 puan alması halinde Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başaracak.
- Stat: Eryaman
- Hakemler: Zorbay Küçük, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Sıraç Akpınar
- Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Etebo, Adem Eren Kabak (Dk. 79 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 90 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 67 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90 Ensar Kemaloğlu), Popa (Dk. 67 Leo Gaucho)
- Sakaryaspor: Szumski, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 69 Emircan Altıntaş), Nkoulou, Kahraman Demirtaş (Dk. 69 Batuhan Çakır), Bülent Uzun (Dk. 60 Engin Can Aksoy), Burak Altıparkmak, Simon, Emre Demir, Kabov, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Burak Çoban)
- Gol: Dk. 38 Popa (Gençlerbirliği)
- Sarı kartlar: Dk. 58 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 60 Hanousek (Gençlerbirliği)