Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı. Kulüp, Yunan futbolcunun sağ diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiğini duyurdu.
Goutas, Trendyol Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 9 maçta görev alan Goutas, bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.