1’inci Lig'in 38’inci ve son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başkent ekibi puanını 68 yaptı ve 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü.

Gençlerbirliği taraftarı, deplasman dönüşü takımlarını Esenboğa Havalimanı’nda büyük coşkuyla karşıladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, Süper Lig’e yükselmenin sevincini taraftarlarla beraber yaşadı. Gençlerbirliği, Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2’nci takım oldu. Öte yandan başkent ekibinde yarın şampiyonluk kutlaması için bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi.