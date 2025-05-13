Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’nde teknik direktör direktörü Hüseyin Eroğlu, gelecek sezon ilk 10'da yer almayı hedeflediklerini söyledi. Eroğlu ve sportif direktör Ali Ekber Düzgün, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Gençlerbirliği'nde göreve başladığı gün "Süper Lig sözü" verdiğini hatırlatan Eroğlu, "O dönemde bu hedef çoğu kişi için uzak görünüyordu. Kendimize ve ekibimize güvenimiz, başarının anahtarı oldu. Bu inancı oyuncularımıza da aktarmamız gerekiyordu ve başardık. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla yaptığımız görüşmelerde bu hedefi açıkça ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, ara transfer döneminde gelen oyunculardan verim aldıklarına dikkati çekerek, "Transfer çalışmaları sonucunda önemli oyuncular kadromuza katıldı. Popa 8 golle önemli katkı sağladı, Leo Gaucho da katkı sıralamasında ilk üçte yer aldı. Bu oyuncuların sisteme hızlı adapte olup takıma fayda sağlaması bizim için çok değerliydi. Transferde doğru kararlar verdik ve bütçemizi doğru kullandık." değerlendirmesinde bulundu.

'İLK SEZON HER TAKIM İÇİN ZORDUR'

Eroğlu, kendisine ve ekibine güvendiğini vurgulayarak Süper Lig'de başarılı olacaklarını dile getirdi. Gençlerbirliği'nin Süper Lig hedeflerine ilişkin soruya Eroğlu, ilk sezonun zorluklarına işaret ederek "Doğru transfer yapmak çok önemli. Kulüplerin ekonomisi bu anlamda çok değerli. Transfer yapmış olmak için değil, sisteme uyan, karakteriyle ve performansıyla katkı sağlayacak oyunculara yönelmeliyiz. İlk sezon her takım için zordur, bunun farkındayız. Ben 'ligde kalalım yeter' düşüncesinde değilim. Hedefimiz, ilk sezonumuzda ilk 10 içerisinde yer almak. Buna uygun kadro kuracağız." yanıtını verdi.