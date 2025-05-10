Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçlarının ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekibin yanı sıra play-off mücadelesi verecekler ve ligden düşen son takım belli oldu.

Ligde son haftaya en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün 2 puan önünde 2. sırada giren Gençlerbirliği, ligde galibiyeti ve beraberliği bulunmayan Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci ekip oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho, 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un ardından 1.Lig'e veda eden dördüncü takım ise sahasında oynadığı ve 10 kişi kaldığı maçta Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etmesine rağmen Manisa FK ve Pendikspor ile arasındaki üçlü averajla MKE Ankaragücü oldu.

Sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, ligi 3. sırada tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükseldi. Play-off oynamaya hak kazanan takımlar ise Uğur Okulları İstanbulspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Geosis Boluspor oldu.