Süper Lig'de mücadele eden başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçecek ismi resmen açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, teknik direktörlük koltuğuna Alman çalıştırıcı Bernd Storck'un getirildiğini bildirdi.
Kulübün resmi açıklamasında, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
63 yaşındaki Alman teknik adam, kariyerinde son olarak Belçika ekibi Cercle Brugge'da görev yapmıştı.