Enerji içecekleri ve kafein içeren takviyelerle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, bu ürünlerin kalp krizi ve ani kalp durması gibi ciddi sorunlarla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Üstelik araştırmada dikkat çeken bulguların önemli bir bölümü genç yetişkinleri ilgilendiriyor.

Enerji içecekleri kalp sağlığını tehdit ediyor mu?

Amerikan Kalp Derneği'nin (American Heart Association) aktardığı araştırmada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) 2017-2025 yılları arasında iletilen 28 bin 345 olumsuz etki bildirimi incelendi.

Araştırmacılar, kafein veya başka uyarıcı maddeler içeren ürünlerle ilgili bildirimleri, bu maddeleri içermeyen ürünlerle karşılaştırdı.

İnceleme sonucunda, uyarıcı madde içeren ürünlerin ciddi kalp sorunlarıyla ilgili bildirimlerde çok daha sık yer aldığı görüldü. Bu ürünler arasında enerji içecekleri ve uyarıcı takviyeler de bulunuyordu.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri kalp durmasıyla ilgiliydi. Uyarıcı madde içeren ürünlerde kalp durması bildirimi yaklaşık 11 kat daha sık yapıldı. Kalp krizi bildirimleri 4,5 kat, kalbin ritim bozuklukları ve çarpıntı bildirimleri ise yaklaşık 4 kat daha fazlaydı.

Genç yetişkinlerle ilgili sonuç dikkat çekti

Araştırmada yalnızca kalp sorunlarının sıklığı değil, bu sorunları yaşayan kişilerin yaşı da incelendi.

Kalp ve damar sistemiyle ilgili komplikasyon bildirimlerinin yaklaşık yüzde 45'i, 18-34 yaş arasındaki kişilere aitti. Bu bulgu, genellikle kalp hastalıkları açısından yüksek riskli kabul edilmeyen genç yetişkinlerin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi.

Uyarıcı içerikli ürünleri kullanan kişilerde hızlı kalp atışı, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikayetler de daha sık bildirildi.

Günlük kafein miktarına dikkat

Amerikan Kalp Derneği'nin 2026 yılı değerlendirmesine göre, çoğu sağlıklı yetişkin için günde 400 miligrama kadar kafein tüketimi genel olarak güvenli kabul ediliyor.

Ancak enerji içecekleri ve spor öncesi kullanılan takviyelerle bu miktarı aşmak kolaylaşabiliyor. Özellikle birden fazla kafeinli ürünün kısa sürede tüketilmesi, günlük sınırın geçilmesine neden olabiliyor.

Bazı enerji içecekleri, aynı miktardaki geleneksel kahveye kıyasla üç kata kadar daha fazla kafein içerebiliyor. Spor öncesi kullanılan bazı takviyelerde ise bu oran 12 katı aşabiliyor.

Araştırmanın yazarlarından Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Sai Samayamanthula, bu ürünlerin günlük enerji ihtiyacını karşılayan sıradan içecekler gibi tanıtıldığına dikkat çekti.

Samayamanthula'ya göre sağlıklı kişilerin bu ürünleri ara sıra tüketmesi muhtemelen düşük risk taşıyor. Asıl sorun, düzenli tüketim nedeniyle önerilen günlük kafein miktarının aşılması.

Gençler neden daha fazla risk altında olabilir?

Araştırmacılar, uyarıcı ürünlerle ilgili bildirimlerin neden genç yetişkinlerde yoğunlaştığını henüz kesin olarak açıklayamıyor.

Bununla birlikte bazı olası nedenler üzerinde duruluyor. Enerji içeceklerinin sık tüketilmesi, alkolle birlikte kullanılması veya yoğun egzersiz öncesinde uyarıcı takviyeler alınması bu nedenler arasında gösteriliyor.

Ayrıca bazı kişilerin önceden fark edilmemiş kalp rahatsızlıklarına sahip olabileceği de belirtiliyor.

Araştırmacılar, kafein ve uyarıcı madde içeren ürünlerin güvenliğinin daha düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılma şikayetiyle doktora başvuran gençlere enerji içeceği ve spor takviyesi tüketip tüketmedikleri de sorulmalı.

Kaynak: American Heart Association, WP abcZdrowie.