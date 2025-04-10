Gençler, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınmasına sert tepki gösterirken, 299'u da tutuklandı. ORC Araştırma'nın nisan ayı anketine göre gençlerin oy tercihlerinde zirveyi CHP aldı. CHP ile AKP arasındaki puan farkı ise 7 oldu.
ORC 3-7 Nisan tarihleri arasında 28 ilde 17-29 arası 2650 seçmenle CATI yöntemiyle araştırma gerçekleştirdi.
Gençler, belediye başkanları tutuklanan CHP'ye gençler destek verirken AKP'nin oranı ise yüzde 20.6 oldu.
Zafer Partisi yüzde 11, DEM Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 6.5, Yeniden Refah yüzde 5.5, A Parti yüzde 4.9, İYİ Parti yüzde 4.2, TİP yüzde 3.6, BBP yüzde 2.5, Yerli ve Milli Parti yüzde 2.1 oy aldı.
Diğer partilere destek ise yüzde 3.1 oldu.