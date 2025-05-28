Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ses ve görüntülerinin yasaklanmasına gençlerden maskeli tepki geldi.
CHP, bu kararın ardından 'İmamoğlu her yerde' çalışması başlatarak Ekrem İmamoğlu'nun tişört, pankart, maske baskılarının dosyalarının olduğu bir link yayınladı.
Afiş ve görselleri yasaklanması sonrası İstanbul'da halk toplu taşıma araçlarına Ekrem İmamoğlu maskeleri takarak binmeye başladı. Bazı gençler de maskeyle 'İmamoğlu her yerde' mesajı verdi.
'İMAMOĞLU'NA YASAK' TALİMATI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirilmişti.
CHP'li vekiller, İmamoğlu'na destek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı asmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik afiş ve görsel yasaklarını protesto etmek amacıyla TBMM'de partisinin grup toplantısında 'Free İmamoğlu' pankartı açmıştı.