Erasmus+ programına dahil ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençler, başvuruları kabul edilirse 1 Temmuz 2025 - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 30 gün boyunca Avrupa'da trenle seyahat edebilecek.
Başvurular bugün başladı ve 16 Nisan TSİ 13.00'te sona erecek. Adayların 1 Temmuz 2006 - 30 Haziran 2007 tarihleri arasında doğmuş olması ve AB ülkeleri ya da Türkiye, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Sırbistan gibi Erasmus+ ile ilişkili ülkelerde ikamet etmesi gerekiyor.
AB tarafından 2018'de başlatılan DiscoverEU programı bugüne kadar 355 binden fazla gence seyahat fırsatı sundu.