Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya platformlarında suça özendirici paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, özellikle gençleri hedef alan, suç işlemeye yönlendirici ve suç örgütleri ile silah kullanımını teşvik edici içerikler paylaştığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. ADRESLERDE SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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