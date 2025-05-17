TÜİK verilerine göre işsizlik oranları genişlese de geniş tanımlı işsizlik oranları yüzde 28,5 oldu.

1 yıldan az ve 1 yıldan uzun süreli işsiz olanların oranları değerlendirildiğinde uzun süreli işsiz olan vatandaşların oranı azaldığı öğrenildi.

Yayınlanan verilerde iş bulma ümidi olmayanların oranındaki artış da dikkat çekti. İş bulmaktan umudunu kesmiş olanların toplum işgücüne dahil olmayan nüfus içindeki oranı 2023 ilk çeyreğine oranlar yüzde 5,6 iken bu oran 2025 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,88'e yükseldi.

EMEKLİLER EV HANIMLARININ DA İŞGÜCÜNE DAHİL OLMA ORANI AZALDI

Emekli, ev hanımı (ev işleriyle meşgul) ve öğrencilerin ise işgücüne dahil olmama oranları azaldı. Ev işleriyle meşgul olanların oranı 2023 ilk çeyreğinde yüzde 30,63’ten 2025 ilk çeyreğinde yüzde 20,28’e gerilerken, emeklilerin çalışmama oranı ise aynı dönemde yüzde 16,52’den yüzde 12,48’e ve öğrencilerin de çalışmama oranı yüzde 15,36’dan yüzde 12,84’e indi.

GENÇLER NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Ne eğitim ne istihdamda olmayan 15-24 yaş arası gençlerin oranı ise artış göstermeye devam etti. 2023 yılı ilk çeyreğinde NEET oranı toplamda yüzde 22,7, 2024’te yüzde 22 olurken, 2025’te yüzde 22,9’a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 30,2’ye çıktı.