Akıllı telefonlar, dijital platformlar ve online eğitimler derken, kulaklıklar artık neredeyse bedenimizin bir parçası haline geldi. Özellikle gençler arasında günün büyük bölümünü kulaklıkla geçirmek sıradan bir alışkanlığa dönüştü. Ancak bu masum görünen alışkanlık, kulaklarımızda geri dönüşü olmayan hasarlara zemin hazırlıyor. Uzmanlar kulaklık kullanım süresinin ve ses seviyesinin kontrolsüzce artmasının, genç yaşta işitme kaybı, kalıcı çınlama ve dış kulak yolu enfeksiyonu riskini ciddi şekilde tetiklediğini belirtiyor.

SINAV DÖNEMİNDEKİ FARK EDİLMEYEN HATA

Bu tehlike en çok da sınav dönemlerinde, saatlerce kulaklıkla ders çalışan gençlerde baş gösteriyor. Kütüphanede, toplu taşımada veya kalabalık ortamlarda odaklanmaya çalışan öğrenciler, çevredeki gürültüyü bastırmak için farkında olmadan kulaklığın sesini adım adım yükseltiyor. Doğrudan kulak kanalına oturan kulak içi kulaklıklar ise bu yüksek sesi hiçbir engele takılmadan iç kulağa iletiyor. Sonuç olarak, iç kulakta bulunan ve duymamızı sağlayan o son derece hassas hücreler, saatlerce yüksek desibele maruz kalarak kalıcı olarak yıpranıyor.

KULAĞINIZIN İSYAN ÇIĞLIĞI

İşin en sinsi tarafı, işitme kaybının aniden değil, çok yavaş ve fark ettirmeden ilerlemesi. Gençler genellikle durumun ciddiyetini kalıcı hasar oluşana kadar anlayamıyor. Oysa vücudumuz bu süreçte bize bazı erken uyarı sinyalleri gönderiyor. Kulakta ani beliren bir dolgunluk veya tıkanıklık hissi, kısa süreli işitme azalmaları ve özellikle sessiz ortamlara geçildiğinde duyulan ince, tiz uğultular kulağın yüksek sese karşı isyan ettiğini gösteriyor. Başlangıçta geçici olan bu çınlamalar, gürültü maruziyeti devam ettikçe kronik bir probleme dönüşebiliyor.

KULAK KANALI NEMLENDİĞİNDE KAÇIŞ KALMIYOR

Kulaklıkların yarattığı tek tehdit işitme kaybıyla da sınırlı değil. Kulak kanalının saatler boyunca kapalı kalması, içerideki hava sirkülasyonunu keserek nem oranını hızla artırıyor. Bu nemli ve sıcak ortam, bakterilerin üremesi için adeta biçilmiş kaftan haline geliyor ve dış kulak yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkarıyor.

KULAĞINIZI KORUMAK İÇİN BUN SJ

Gelecekte ciddi kulak problemleriyle karşılaşmamak için alışkanlıklarımızı güvenli sınırlara çekmemiz şart. Uzmanlar, kişisel ses cihazlarında ses seviyesinin hiçbir zaman maksimum kapasitenin yüzde 80'ini aşmaması gerektiğinin altını çiziyor. Kalabalık ortamlarda dış sesi bastırmak için sesi açmak yerine, aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıkları tercih etmek daha düşük ses seviyelerinde kalmamıza yardımcı oluyor. Dijital dünyanın ritmine ayak uydururken kulaklarımızı dinlendirmeyi ve onlara nefes alacak zaman tanımayı unutmamamız gerekiyor.