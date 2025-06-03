KORKUSUZ

İstanbul’un Arnavutköy Asri Mezarlığı’nda çalışan güvenlik görevlisi, önceki gün bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine gelen ekipler, erkek bebeğe ait cesedin üzerinde bazı çizikler olduğunu belirledi. Göbek bağı halen üzerinde olan bebeğin 2-3 gün önce dünyaya geldiği anlaşıldı.

BABA HABERSİZ

Araştırma yapan polis, Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde doğum yapan Aynur Ç.’nin (20), bebeğiyle kaçtığını tespit etti. Gözaltına alınan Aynur, bebeğin babasının S.A. (24) olduğunu söyledi. Gözaltına alınan baba, bebekten habersiz olduğunu söyledi. Aynur Ç.’nin ifadesi ise büyük dramı ortaya serdi:

“Ailem memlekete döndü. Türkçe öğretmenliğini kazanınca ben kaldım. S.A ile sevgili olduk. Sonra kavga ettik ve ayrıldık. Ama hamile olduğumu anladım. Doğurup bakabilirim, diye düşündüm. Hastanede 24 saat kalmam gerekiyormuş ama ben duramadım. Emzirme bahanesiyle bebekle çıkıp evime gittim"

'AĞLAMAYI KESTİ'

Bebek önceleri emiyordu; ancak daha sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmeyip ağlamayı kesti. Ben de öldüğünü düşündüm. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa giderek bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra geri dönerek okuluma ve hayatıma devam ettim.”