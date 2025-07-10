Türk televizyon ve sinema dünyasının güçlü kadın oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay, her daim gündemde kalmayı başarıyor.

Özellikle 'Asmalı Konak' dizisindeki Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçay, 'Paramparça', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve 'Veda Mektubu' gibi projelerdeki performansıyla başarılarını katlamış bir isim.

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, hayranlarıyla yemek yapma anlarını, en filtresiz hallerini ve eğlenceli paylaşımlarını sıkça paylaşıyor. Son olarak gençlik fotoğrafını paylaşan oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.

OYUNCUNUN KIZI RÖLÜNÜ OYNAYAN YILDIZA BENZETİLDİ

Ancak son olarak, 21 yaşındaki bir fotoğrafını "Sizce kime benziyorum?" notuyla paylaşan Yeşilçay, sosyal medya dünyasında adeta fırtına estirdi. Gençlik pozu, hızla binlerce beğeni alırken, kullanıcılar Yeşilçay'ın benzerliğini tartışmaya başladılar.

Yapılan yorumlarda, genç Yeşilçay'ın Afra Saraçoğlu’na olan benzerliği öne çıktı. Özellikle göz yapısı ve yüz hatlarıyla Yeşilçay'ın gençlik fotoğrafı, şimdilerin popüler ismi Afra Saraçoğlu’na benzetildi.

'GERÖEKTEN ANNE KIZ GİBİYMİŞLER'

Bu benzerlik yalnızca fotoğrafla sınırlı kalmadı. Yeşilçay ve Saraçoğlu, 2016 yapımı "İkinci Şans" filminde anne-kız olarak aynı karede yer almıştı. Yeşilçay, filmde "Yasemin" karakterini canlandırırken, Afra Saraçoğlu da onun kızı "Çiçek" rolüyle dikkat çekmişti.

Aradan geçen yılların ardından, Yeşilçay’ın 21 yaşındaki fotoğrafı ile Afra Saraçoğlu’na benzetilmesi, "Gerçekten anne-kız gibiymişler!" yorumlarına neden oldu.