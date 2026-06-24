Olay, Meydan Mahallesi'nde bulunan Şule Mete Tetik Ortaokulu'nda gerçekleştirilen gençlik şöleni sonrası meydana geldi. Etkinlik kapsamında öğrenci ve velilere tavuklu pilav ile ayran ikram edildi. Programın ardından bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan öğrenciler ve veliler, aileleri tarafından ya da ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye başvuranların 84'ünün öğrenci, 14'ünün ise veli olduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, rahatsızlığın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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