Samsun’un Atakum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir devlet hastanesinde görevli genel cerrahi asistanı doktor, apartman koridorunda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Yenimahalle Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu suçundan adli denetim altında olduğu öğrenilen M.F.İ. (35), aynı binada karşılaştığı genel cerrahi asistanı Dr. M.C.’ye (39) bıçakla saldırdı. Arbede sırasında sol kolundan bıçak darbesi alan doktor yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı cerrah, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI" SAVUNMASI

Olay yerinden kaçamadan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.F.İ., emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddederek çarpıcı iddialarda bulundu. Denetimli serbestlik imzasını kaçırdığını öne süren şüpheli ifadesinde; daha önce de yaptığı gibi uyuşturucu temin etme vaadiyle doktordan geriye dönük sağlık raporu almak istediğini, aralarında bu nedenle tartışma çıktığını ve doktorun kendi kendini bıçakladığını iddia etti.

Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.