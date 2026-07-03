CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin mutlak butlan krizinin sona ermesi için kurultayın toplanması talepleri karşılık bulmadı. 833 delege imzası da mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Genel Merkez tarafından kabul görmedi. Tedbir kararı gerekçe gösteriliyor. Mutlak butlan dosyası da halen İstinaf Mahkemesinden Yargıtay’a da gönderilmedi.

Özgür Özel, sokakta vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Genel Merkez kanadında ise disiplin ve ihraç süreçleri ile il yönetimlerine atamalar devam ediyor.Genel Merkez kaynakları kurultay için “Olağan kurultay takvimini oluşturulan komisyon belirleyecek. Mahallelerden başlayarak il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Yargıtay karar verdiğinde de hemen kurultay yapılacak” yanıtını veriyor.

'99 İMZA GEÇERLİ'

Kurultayın toplanmasına bir engel olmadığını belirten Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay istenen delege imzalarının gereğinin yapılması ısrarını sürdürüyor. Gerekli adımlar atılmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunulacak ve çağrı heyeti atanması talep edilecek. Çağrı heyetinde kimlerin olacağına yönelik çekince de var. Mahkemenin heyet üyelerini seçme yetkisi bulunuyor. Genel Merkez, kurultay talebinde bulunan 833 delegeden sadece 99’unun geçerli olduğunu öne sürüyor. 99 ismin de milletvekilleri ve belediye başkanlarından oluştuğu belirtildi. Genel Merkez yönetimi imzaların eski delegelerden toplanması gerektiğini savunuyor.