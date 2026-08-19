Bölgede tansiyon yükselirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Orgeneral Dan Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verildi. Açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadeleri kullanıldı. Görüşme, Suriye'de bulunan Ebu Zuhur hava üssünün İsrail uçakları tarafından saldırıya uğramasının hemen ardından geldi. SUUDİ ARABİSTAN'LA DA GÖRÜŞME YAPILDI Bu görüşmenin hemen ardından Bayraktaroğlu, Türkiye'nin yeni müttefikinin Genelkurmay Başkanı ile de görüşme gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede yaşanan son görüşmeler ele alındı. İSRAİL'DEN AYNI GÜN GÖRÜŞME HAMLESİ Yunanistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Genelkurmay Başkanı ve üst düzey subaylardan oluşan bir heyetin İsrail’de ülkenin askeri liderleriyle görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, General Dimitrios Houpis’in İsrailli mevkidaşı Korgeneral Eyal Zamir ile görüştü. Açıklamada, “Bu ziyaret, Yunanistan ile İsrail arasında halihazırda sağlam temellere dayanan askeri ilişkilerin stratejik önemini ve özel ağırlığını vurgulamaktadır” denildi. Açıklamanın devamında “İki ülke, ortak zorlukların üstesinden gelmek ve bölgedeki istikrarı güçlendirmek amacıyla ikili işbirliğini ilerletmeye kararlıdır" denildi.

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