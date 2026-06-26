NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan aralarında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, ÇHD avukatları Semra Demir ve Kürşat Bafra’nın da bulunduğu toplam 103 kişi tutuklandı, 26 kişiye de ev hapsi getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kişinin ise yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor.





GENERALİN GELİNİ ÇIKTI

Tutuklananlar arasında yer alan Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, emniyetteki ifadesinde üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasını reddetti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirten Memiş, "Çünkü ben TKP/ML terör örgütüne katılmadım" dedi.



DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Memiş'in Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı görevini yaparken 2004’te istifa ederek emekli olan Tümgeneral Alaettin Parmaksız’ın gelini olduğu öğrenildi.

1975 yılında Bursa'da doğduğunu, Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığını ve bir çocuk annesi olduğunu anlatan Memiş, yurt dışına yaptığı seyahatlerin tamamının konferans, araştırma ve akademik çalışmalar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Daha önce yalnızca 2016 yılında Barış Akademisyenleri'ne yönelik süreçte gözaltına alındığını ve aynı gün serbest bırakıldığını ifade eden Memiş, bu dosyadan da beraat ettiğini belirtti.

"İTHAMLARIN HEPSİ ASILSIZ, BENİM İÇİN ÇOK AĞIR SUÇLAMALAR"

İfadesi boyunca yöneltilen örgüt üyeliği, örgütün yapısı, faaliyetleri, finans kaynakları, eleman temini, kurye faaliyetleri, kod isim kullanımı ve örgüt adına eylemlere katılıp katılmadığına ilişkin tüm sorulara Memiş, "Benim TKP/ML terör örgütü veya başkaca terör örgütleri ile herhangi bir bağlantım yoktur. Dolayısıyla sormuş olduğunuz hususlarla ilgili bilgim yoktur" yanıtını verdi.

İfadesinin sonunda suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayan Memiş, "Benim kesinlikle TKP/ML terör örgütü ile bir bağlantım ve iltisakım yoktur. Ben bir bilim insanıyım. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, SBB ve AK Parti Kadın Kolları'ndan 350'nin üzerinde kamu görevlisine bütçeleme ve yaşlılık konularında eğitimler verdim. Bu ithamların hepsi asılsızdır. Bunlar benim için çok ağır suçlamalardır. Ben devletim, milletim için çalışan bir insanım" dedi.







