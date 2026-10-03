Türk televizyonlarının en sevilen komedi dizilerinden "Geniş Aile"de canlandırdığı "Yetersiz Ulvi" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bülent Çolak, son haliyle gündem oldu.
Bir dönem ekranların vazgeçilmez yapımlarından olan dizide, Cevahir'in yakın arkadaşı "Ulvi" karakterine hayat veren oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
SAÇ VE SAKALLARINA AKLAR DÜŞTÜ
2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisiyle hafızalara kazınan Çolak'ın son görüntülerinde, saçlarına ve sakallarına aklar düştüğü görüldü.
Oyuncunun olgunlaşmış yeni hali, onu genç haliyle hatırlayan hayranlarını şaşırttı. 46 yaşındaki Çolak'ın değişimi, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.