Karapınar'ın terfisi, Türk askeri tarihinde kadın subayların üst düzey komuta kademelerinde daha fazla yer alması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

HAVA KUVVETLERİ'NDE TARİHİ TERFİ

YAŞ toplantısında TSK'daki terfi, atama ve görev süresi uzatma kararları ele alındı.

Alınan karar kapsamında Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tuğgeneral rütbesiyle görev yapmaya başlayacak. Karapınar, böylece Türk Hava Kuvvetleri tarihinde general rütbesine ulaşan ilk kadın subay ünvanını aldı.

Karapınar'ın yanı sıra Kara Pilot Albay Armağan Özel de tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Özel, TSK bünyesindeki sayılı kadın helikopter ve uçak pilotları arasında yer alıyor.

AİLESİNDE ÇANAKKALE VE KORE GAZİLERİ VAR

Yeni kadın general Özlem Karapınar'ın askeri geçmişi yalnızca kendi kariyeriyle değil, ailesinin kahramanlık hikayeleriyle de dikkat çekiyor.

Karapınar'ın ikinci kuşak dedesi Molla Halil'in, Çanakkale Savaşı sırasında 12 kurşunla yaralanmasına rağmen hayatta kaldığı ve gazi olduğu belirtiliyor.

Ailenin bir diğer gurur kaynağı ise Kore Savaşı gazisi olan büyük amca Ethem İyidilli. Karapınar'ın askeri kariyerindeki yükselişinin, ailesindeki bu tarihi mirasla da anlam kazandığı ifade ediliyor.

KADIN GENERAL VE AMİRAL SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Özlem Karapınar'ın terfisiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın general ve amiral sayısı 5'e çıktı.

2023 yılında Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın tuğamiral rütbesine yükselmesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kez kadın amiral görev yapmaya başlamıştı. Yeni terfilerle birlikte kadın subayların TSK'nın farklı kuvvetlerinde üst rütbelerdeki temsili daha da arttı.

HAVA KUVVETLERİ'NDE KOMUTA DEĞİŞİKLİĞİ

YAŞ kararları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da görev değişikliği yaşandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edilirken, yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

YAŞ KARARLARIYLA KAPSAMLI TERFİ VE EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen YAŞ toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda TSK personelinin terfi, atama ve emeklilik süreçleri değerlendirildi. Alınan kararlar doğrultusunda 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca 24 generalin görev sürelerinin bir yıl, 530 albayın görev sürelerinin ise iki yıl uzatılması kararlaştırıldı. Yaş haddi nedeniyle 2 generalin 1 Eylül'den itibaren, kadrosuzluk nedeniyle ise 61 general ve amiralin 30 Ağustos'tan itibaren emekliye ayrılması kararı alındı.