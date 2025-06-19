İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, Roma'da düzenlenen basın toplantısında, İtalya Futbol Federasyonu'nun başkanı Gabriele Gravina ile birlikte kameralar karşısına geçti.

Luciano Spalletti'nin Norveç'e 3-0 yenilip gönderilmesinin ardından boşalan koltuğa oturan eski Milan efsanesi, ilk mesajını net verdi:

"Amacım, milli takım kampına gelen her oyuncunun büyük bir coşkuyla gelmesini sağlamak ve bir 'Aile' ortamı yaratmak. Bu takımın parçası olmak bir ayrıcalık olmalı."

"ARTIK TEPKİ ZAMANI!"

2026 Dünya Kupası'na katılma konusunda "Ümit mi yoksa inanç mı?" sorusuna "Kesinlikle inanç" yanıtını veren Gattuso, şunları ekledi:

"Pozisyonlarında dünyanın en iyileri arasında gösterilen 4-5 oyuncumuz var. İyi bir takımız, ama altını çiziyorum: Takım. Bireysel yetenekler değil, kolektif ruh önemli. Kalitemiz var ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İki Dünya Kupası'nı kaçırmış bir takımın oyuncuları üzerinde büyük bir baskı var. Bu psikolojik yükü taşımak zor. Ancak tepki vermeyi bilenler, bu durumdan çıkabilir. Artık tepki zamanı!"

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda üçüncü sırada bulunan İtalya, 5 Eylül'de Estonya, üç gün sonra da İsrail ile oynayacak.