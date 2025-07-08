RTÜK’ün, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalları SÖZCÜ TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezasının uygulanmasına bu gece yarısından itibaren başlanacak. SÖZCÜ TV’ye, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı süreçte yaptığı canlı yayınlar nedeniyle 10 gün ekran karartma cezası verildi. Ankara 25. İdare Mahkemesi, cezanın yürütmesini durdurdu.

TÜRKİYE SUSACAK

Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi bu kararı kaldırdı. RTÜK, SÖZCÜ TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezalarının 8 Temmuz Salı gününden (Bugün) itibaren uygulanmasını tebliğ etti. Eğer mahkemeden yeniden yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa SÖZCÜ TV ekranları yarından sonra 10 gün boyunca kararacak. Halkın doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşması engellenecek. SÖZCÜ TV susunca, Türkiye susacak!.

HALK TV KARARI

Bu arada RTÜK Halk TV’ye de 10 gün karartma cezası vermişti, bu karar Halk TV’nin itirazı üzerine dün şimdilik durduruldu.

Bu ceza derhal kaldırılmalı

Ekran karartmaya karşı SÖZCÜ TV’ye destek büyüyor. CHP’li Gökan Zeybek: SÖZCÜ TV’nin ekran karartma cezası derhal kaldırılmalıdır. Gazeteci Orhan Bursalı: Yalnız değilsiniz. Fetret devri yaşıyoruz. Bu zulüm bitecek. TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya: SÖZCÜ TV emekçilerinin yanındayız. Gazetecilik suç değildir. ÇGD Başkanı Kıvanç El: Bu ceza sadece SÖZCÜ’ye değil, tüm basın camiasına ve TV kanallarına yöneliktir. Bu nedenle bu cezalı sansüre tepki gösterilmelidir.

SÖZCÜ MEDYA GRUBU’NUN DA UYMAYI TAAHHÜT ETTİĞİ BASIN MESLEK İLKELERİ

Basın Konseyi 37 yıllık ‘Meslek İlkelerini’ günümüz koşullarına uyarladı. Konsey Başkanı Pınar

Türenç dün bu ilkeleri ilan etti ve SÖZCÜ TV’nin karartılmasına SÖZCÜ TV olmadan bir medya düşünemiyorum” diye tepki gösterdi.

Basın Konseyi, Sözcü Medya Grubu’nun da uymayı taahhüt ettiği 37 yıllık ‘Basın Meslek İlkeleri’ni günümüze uyarlayıp yeniledi.Başkan Pınar Türenç, “Basın Konseyi 40 yıl önce hayata geçti ve 37 yıldır Basın Meslek İlkeleri’ni uyguluyor. Ancak geçen zaman ve yaşanan teknolojik gelişmelerle sosyal medya nedeniyle ilkelerin günümüze uyarlanması gerekti. UNESCO projesiyle bunu gerçekleştirdik. Bu çalışmayı çok sayıda gazeteci ve akademisyen 8 ayda tamamladı. Özellikle RTÜK ve İletişim Başkanlığı’nın ilan ettiğimiz yeni ilkelere ulaşmasını önemsiyoruz” dedi.

DESTEK ZİYARETİNE GİDECEĞİZ

Türenç ayrıca, RTÜK’ün SÖZCÜ TV için aldığı karartma kararını kınadı ve “SÖZCÜ TV’nin olmadığı bir medya ortamını düşünemiyorum” dedi. Türenç, Basın Konseyi olarak karartılan SÖZCÜ TV’yi daha önce ziyaret ettikleri, ama karartma uygulandıktan sonra kurum olarak bir kez daha ziyaret edeceklerini açıkladı.

Madde 1: Yayınlarda hiç kimse, ırkı cinsiyeti, yaşı, sağlığı, sosyal düzeyi ve dini inançları ya da diğer herhangi bir ayrımcı nedenle kınanamaz, aşağılanamaz ve suçlanamaz.

2: Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.

3: Gazeteci, kamu yararını gözeterek icra etmesi gereken bir görev olan gazeteciliği kişisel ve kurumsal amacına veya çıkarına alet edemez.

4: Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.

5: Kişilerin özel yaşamı, kamu yararının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.

6: Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz. Haber soruşturulurken habere konu tüm tarafların görüşlerine başvurulmalıdır.

7: Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı gerektirmedikçe yayınlanamaz.

8: Bir basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Yayınlarda intihale başvurulamaz. Özel haber, yazı ve eserlerin kaynağı belirtilir.

9: Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez. Yasaların suç saydığı eylemler, gerek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.

10: Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır. Kaynağın izni olmadan görüntü ve ses kaydı alamaz, yayınlayamaz.

11: Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır. Gazeteci görevini yaparken haber kaynağıyla mesafesini korur, tarafsızlığını etkileyebilecek şekilde seyahat, ağırlama vs. giderlerin haber kaynağı tarafından karşılanmasını ya da hediyeyi kabuletmez. Zorunlu durumlarda haberde bunu belirtir.

12: Gazeteci şiddeti, nefreti ya da zorbalığı öven, özendiren ya da insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınır. Anayasal veya uluslararası alanda kabul gören hak ve özgürlüklere aykırı yayın yapamaz.

13: İlan ve reklam niteliğindeki ya da sponsorluk gibi yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

14: Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.

15: Basın organları, cevap hakkına ve yanlış yayınlardan kaynaklanan tekzip hakkına saygı duyarlar.

16: Çocukları ilgilendiren, çocukların konu olduğu haberlerde çocuğun görüntüleri ve açık kimlik bilgisi dahil olmak üzere teşhisine olanak sağlayan kişisel bilgileri kullanılamaz, yapılacak yayınlarda çocuğun üstün yararı korunur.

17: Toplumun yaşamını ve sağlığını ilgilendiren konularda haber yaparken, okuyucuda nedensiz korku veya sahte umuda yol açabilecek sansasyonel bir yaklaşımdan kaçınılır. Tıbbi konularda erken araştırma bulguları, nihai veya kesinmiş gibi ifadelerle sunulmaz. Sağlık haberleri, daha fazla ilgi çekmek amacıyla abartılı veya sansasyonel biçimde verilemez.

18: Yapay zeka medyanın destekleyicisidir, medyanın yerine geçmez. Yapay zeka, haberlerin doğruluğu, tarafsızlığı ve etik sunumunu desteklemek için kullanılır.Medya içeriğinin nihai sorumluluğu gazetecilere aittir. Kamuoyunun, Yapay zekadan alınan bilgilerin ne zaman ve nasıl kullanıldığını bilme hakkı vardır, bu okura açıkça belirtilir. Yapay zeka tarafından oluşturulan veya desteklenen tüm medya içerikleri, yapay zeka kullanılmadan oluşturulan içeriklerle aynı doğrulama, doğruluk ve etik standartlara tabidir.

19: Basın Meslek ilkeleri sosyal medyada paylaşılan haberleri de kapsar.