NBA ve FIBA ortaklığında hayata geçirilecek NBA Europe için geri sayım sürüyor. Ligde yer alacak 12 kalıcı franchise için teklif süreci tamamlanırken, organizasyonun yönetim kadrosu da şekillenmeye devam ediyor.

Yurt dışında yer alan haberlere göre 55 yaşındaki Karnisovas, NBA Europe'un yönetim modelinden oyuncu gelişimine kadar birçok kritik konuda NBA Başkanı Adam Silver ve yönetim ekibine danışmanlık yapacak.

VİZYONA GÜÇ KATACAK

Karnisovas; yönetim modeli ve oyun kurallarının oluşturulması, yeteneklerin belirlenmesi ve lige kazandırılması, oyuncular için Avrupa'dan NBA'e uzanan kariyer yollarının planlanması ile Avrupa'nın genç oyuncu gelişim sisteminin güçlendirilmesi konularında görev üstlenecek. Ayrıca NBA, NBA Europe, NBA kulüpleri ve FIBA arasındaki koordinasyonu sağlayacak en önemli isimlerden biri olacak.

NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, yeni organizasyonun yalnızca NBA markasının Avrupa'ya taşındığı bir lig olmayacağını her fırsatta vurguluyor. Aivazoglou, daha önce yaptığı açıklamada NBA Europe'u, "Avrupalılar tarafından inşa edilen, Avrupalı taraftarlar için tasarlanan ve Avrupa spor modeliyle uyumlu gerçek bir Avrupa ligi" olarak tanımlamıştı. Avrupa basketbolunun içinden gelen, hem oyuncu hem de yönetici olarak kıtanın en önemli isimlerinden biri kabul edilen Karnisovas'ın projeye dahil edilmesi de bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri olarak görülüyor.

Karnisovas, NBA'deki kariyeri boyunca özellikle oyuncu keşfi konusundaki başarısıyla öne çıktı. Denver Nuggets'ın 2014 Draftı'nda 41'inci sıradan seçtiği Nikola Jokic'in potansiyeline ilk inanan yöneticiler arasında yer alan Karnisovas'ın, Sırp yıldızın NBA'e kazandırılmasında kritik rol oynadığı kabul ediliyor.

Bugün üç kez NBA MVP'si olan Jokic'in ikinci turdan seçilmiş olması hâlâ NBA tarihinin en büyük draft başarı hikâyelerinden biri olarak gösteriliyor. Karnisovas, 2020-2026 yılları arasında da Chicago Bulls’ta görev almış; buradaki başarılarıyla ligin en iyi yöneticileri arasında gösterilmişti.

YAŞAYAN EFSANELERDEN

Ancak Karnisovas'ı NBA Europe için özel kılan yalnızca NBA’deki yöneticilik kariyeri değil. NBA'e geçmeden önce Avrupa basketbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Litvanyalı isim, 15 yıllık profesyonel kariyerinde Avrupa’nın en üst seviye ligleri olan İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da forma giydi.

Barcelona, Fortitudo Bologna ve Olympiakos gibi Avrupa basketbolunun dev kulüplerinde oynayan Karnisovas, 1996 yılında FIBA Avrupa'da Yılın Basketbolcusu seçildi.

Litvanya Milli Takımı ile iki olimpiyat bronz madalyası ve bir Avrupa Şampiyonası gümüş madalyası kazanan Karnisovas, Avrupa basketbolunun unutulmaz isimleri arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 20 yıllık NBA yöneticiliği deneyimi ile Avrupa basketbolunun içinden gelen geçmişini bir araya getiren Karnisovas'ın projeye katılması, NBA Europe'un yalnızca NBA markasını Avrupa'ya taşıyan bir organizasyon değil; Avrupa basketbolunu yakından tanıyan isimlerle şekillenen, kıtanın basketbol kültürünü ve oyuncu gelişim modelini NBA'in yaklaşık 80 yıllık deneyimiyle buluşturmayı hedefleyen uzun vadeli bir proje olduğuna yönelik mesajları da güçlendiriyor.