Nadir görülen bir hastalık sebebiyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak bir bebek gibi yaşayan adamın hikayesi kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Wang Jungmin isimli adam biyolojik olarak 25 yaşında yetişkin bir birey olsa da dışarıdan bakanlar onu bir bebek sanıyor. Hastalığı nedeniyle fiziksel ve zihinsel gelişimini tamamlayamadığı için tıpkı bir bebeği andıran görüntüsüyle sosyal medyada ısa sürede fenomen haline geldi.

DÜNYADA SADECE 114 KİŞİDE OLAN BİR HASTALIĞI VAR

Sosyal medyanın gücü, kimi zaman hayatları kökten değiştirecek mucizelere kapı aralayabiliyor. Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan Wang Jungmin'in hikayesi de tam olarak böyle. Dışarıdan bakıldığında birkaç aylık sevimli bir bebek gibi görünen Jungmin, aslında tam 25 yaşında. Yaşını öğrenenlerin kulaklarına inanamadığı genç adam, milyonda bir görülen nadir bir hastalık nedeniyle fiziksel ve zihinsel olarak büyüme şansı bulamadı. Ancak onun çaresizlikle başlayan hayat öyküsü, bir sosyal medya paylaşımıyla tüm dünyanın ilgisini çeken bir umut yolculuğuna dönüştü.

Wang Jungmin, dünyada çok az insanın karşılaştığı hormonal bir bozuklukla dünyaya geldi. Fiziksel ve zihinsel gelişimini durduran bu hastalık nedeniyle 25 yaşına gelmesine rağmen boyu sadece 66 santimetrede kaldı.

Jungmin'in durumunu fark eden ailesi, o henüz küçük bir çocukken hastanelerin kapısını çaldı ve bir tedavi süreci başlatıldı. Ancak acı gerçekler çok geçmeden yüzlerini gösterdi: Babasının aylık geliri, bu son derece masraflı ve özel tedaviyi karşılamaya yetmedi. Çaresiz kalan anne de durumu kabullenmek zorunda kalınca, Jungmin'in büyüme umudu olan tedavi ne yazık ki tamamen yarım bırakıldı.

KIZ KARDEŞİNİN PAYLAŞIMI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yıllar boyunca evinde adeta bir bebek gibi bakılan Jungmin için dönüm noktası, kız kardeşi Xiaoling’in aldığı bir kararla başladı. Xiaoling, abisinin durumunu ve yaşadıkları zorlukları anlatmak, bu nadir hastalık hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı.

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu videolar, internet kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Xiaoling'in takipçi sayısı hızla katlanırken, 25 yaşındaki "bebek" Wang Jungmin bir anda tüm ülkenin sevgilisi ve bir internet fenomeni haline geldi.

Sosyal medyadaki bu büyük etkileşim dalgası, nihayet beklenen mucizeyi getirdi. Jungmin'in durumundan etkilenen hayırseverler devreye girerek tüm hastane ve tedavi masraflarını üstlendi. Hemen hastaneye yatırılan ve kapsamlı muayenelerden geçen gence, geçtiğimiz Şubat ayında kesin olarak "hipofiz yetmezliği" teşhisi konuldu.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Jungmin'in tedavisini üstlenen endokrinoloji uzmanı Deng Chao, tıp dünyasını heyecanlandıran teknik detayları paylaştı. Doktor Deng, genç adamın vücudunda büyüme ve gelişmeyi doğrudan düzenlemekle görevli olan "POU1F1" geninde ciddi bir anormallik tespit ettiklerini açıkladı.

SÜRECİN NASIL İLERLEYECEĞİ HALA BELİRSİZ

Uzman Doktor Deng Chao, tıp literatüründe 2021 yılında yayımlanan küresel bir araştırmaya dikkat çekerek hastalığın ne kadar nadir olduğunu şu sözlerle gözler önüne serdi: Dünya genelinde bu spesifik genetik bozukluğa sahip tescillenmiş yalnızca 114 vaka bulunuyor. Wang Jungmin de bu listedeki tıp tarihine geçen nadir kişilerden biri.

Doktorlar, bu genetik bozukluğa sahip olup erken dönemde uygun tedavi gören birçok hastanın aslında tamamen normal bir boya ve zekaya ulaştığını belirtiyor. Geç kalınmış olsa da Wang Jungmin için şu anda düzenli bir hormon tedavisi süreci başlatılmış durumda.

Ancak 25 yıl boyunca gelişim gösteremeyen bir bedenin ve zihnin, bu yaştan sonra hormon takviyelerine nasıl bir yanıt vereceği tam bir merak konusu. Doktorlar, tedavinin uzun vadedeki kesin sonuçlarının ne olacağını henüz öngöremediklerini belirtse de, Jungmin'in ailesi ve onu destekleyen milyonlarca takipçisi gelecekten oldukça umutlu.