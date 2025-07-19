Tarihimizde benzeri olmayan sansür uygulanmaya başlandı. Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu SÖZCÜ Medya Grubu da cezalar ile susturulmak isteniyor. SÖZCÜ TV, izleyicileriyle bu gece yarısı saat 00.01'de yeniden buluştu.

RTÜK kararıyla SÖZCÜ TV ekranı 10 gün karartıldı. 10 günlük karartma süresince ekranımızda yalnızca RTÜK’ün karar metni yer aldı.

SÖZCÜ Medya Grubu olarak gazeteciliğin evrensel kurallarına sonuna kadar sadık, objektif duruş ve habercilik namusuna sahip, bizden sunmamız istenilen değil gerçekte olup biteni aktaran çizgimizden dün olduğu gibi bugün de ayrılmayacağız. Çünkü biliyoruz ki SÖZCÜ susarsa Türkiye susar.

SÖZCÜ TV YENİDEN YAYINDA

Sözcü TV 10 günlük karartmanın ardından bu gece 00.01’de açıldı…

İpek Özbey ve Senem Toluay Ilgaz soruyor Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, Sözcü TV Yayın Koordinatörü Hakan Durmuş, CHP Milletvekili Yunus Emre, Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, İktisatçı Prof. Dr. Öner Günçavdı, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek yanıtlıyor…