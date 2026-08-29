Fransa’nın Bretonya bölgesinde son 60 yılda yürütülen arazi toplulaştırma ve endüstriyel tarım faaliyetleri, bölgenin geleneksel arazi yapısını ve su rejimini köklü bir değişime uğrattı. Verilere göre, 1950'lerden bu yana bölge genelinde 40 bin kilometreden fazla doğal çit ve toprak set sökülerek tarım arazilerine katıldı.

BÖLGEDEKİ DENGEYİ BOZDU

Uzmanlar, yağmur suyunu tutarak yer altı kaynaklarına sızmasını sağlayan bu doğal engellerin ortadan kalkmasının bölgedeki hidrolojik dengeyi bozduğunu belirtti. Çitlerin sökülmesiyle birlikte yüzey akışının hızlandığı, şiddetli yağışların ardından suyun dakikalar içinde akarsulara ulaşarak ani su baskınlarına ve toprak erozyonuna yol açtığı kaydedildi.

Toprağın ememediği suyun hızla kaybolması, kurak dönemlerde yer altı su seviyelerinin yetersiz kalmasına da neden oluyor.

KAYIP KISA VADEDE TELAFİ EDİLMEYEBİLİR

Fransa Hükümeti, kayıpların önüne geçmek amacıyla 110 milyon euroluk bütçeyle "Çit Lehine Pakt" projesini başlattı. Proje kapsamında 2030 yılına kadar ülke genelinde 50 bin kilometre yeni çit dikilmesi hedefleniyor ancak resmi veriler, ülke çapında her yıl yaklaşık 20 bin kilometre çitin sökülmeye devam ettiğini gösteriyor.

Çevre araştırmacıları, yeni dikilen fidelerin kök yapısı ve su tutma kapasitesi bakımından olgun bir bocage ekosisteminin işlevini kazanmasının onlarca yıl alacağını ve mevcut kaybın kısa vadede telafi edilmesinin mümkün görünmediğini vurguladı.