Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said isyanının lideri olan “vatana ihanet” suçundan idam edilen “Şeyh Said’in hatırasına hakaret” iddiası ile yargılandığı Erzurum’un Hınıs ilçesi Asliye Ceza Mahkemesinde 87 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 8700 lira para cezasına çevrildi.

Şeyh Said

Davaya katılmak için Hınıs’a giden Ümit Özdağ saat 10.30’da hakim karşısına çıktı. “Vatan hainine” vatan haini demenin hatırasına hakaret olmadığını öne sürdü. Şeyh Said’in 3 yakını tarafından açılan davada karar çıkmasından sonra Özdağ SÖZCÜ’ye şunları söyledi.

‘DURUM VAHİM’

“Hakim para cezası verdi. Seksen yedi gün üzerinden günlük yüz lira, sekiz bin yedi yüz lira rakam. Ama hükmün açıklanması ertelendi. Fakat mesele burada mahkeme kararı Şeyh Said’in muteber bir hatırası olduğu kabulüyle bu cezayı verdi. Çünkü başka türlü veremez ceza. Oysa Şeyh Said’in muteber bir hatırası yok. Şeyh Said’in öldürdüğü, şehit ettiği askerlerimizin hatıraları ne olacak? Yarın Öcalan için de akrabaları başvurursa ne olacak? Durum vahimdir, onun için biz bunu şimdi hukuken Adalet Bakanlığı’na götürüp kanun yolunda kararını bozmasını isteyeceğiz. Ve sonra Yargıtay’a yollanmasını talep edeceğiz. Adalet Bakanlığı bu talebimizi kabul ederse Yargıtay tekrar değerlendirecek.”

Ümit Özdağ, Bingöl şehitlerini ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hınıs’taki mahkemede para cezasına çarptırıldıktan sonra 33 şehidimiz için yapılan şehitliği partililerle birlikte ziyaret etti. Bölücü terör örgütü PKK 1993 yılında sözde ateşkes ilan etmişti.

24 Mayıs 1993’te Bingöl- Elazığ karayolunda silahsız sivil olarak askeri birliklerine götürülmekte olan askerlerimizin yolu teröristler tarafından kesildi ve dağlık bölgeye götürüldü. Askerlerimizin kurtarılması için operasyon devam ederken teröristler 33 askerimizi şehit etti. Askerlerimizin 1500 adet mermi ile şehit edildikleri anlaşıldı. Bingöl yol kenarında şehitlerimiz için temsili mezarlar oluşturuldu ve bir anıt dikildi. 33 şehidimiz için 33 bayrak dalgalanıyor.