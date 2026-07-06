İzmir'in Menemen ilçesi Camikebir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri fark eden çalışanlar ve vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle gökyüzüne yükselen yoğun siyah dumanlar, Menemen ilçesinin pek çok noktasından görünür hale geldi. Bölgede endişeye neden olan yangının ardından olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda söndürme ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise fabrikayı saran alevleri kontrol altına almak için müdahale başlattı.