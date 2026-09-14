Geri dönüşüm kutularını doğru kullanmak, atıkların uygun şekilde ayrıştırılması açısından büyük önem taşıyor. Her ambalajın geri dönüştürülebilir olduğu düşünülse de bazı ürünler standart geri dönüşüm sistemlerine uygun olmayabiliyor. Yanlış atıkların kutuya atılması, geri dönüşüm sürecini olumsuz etkileyebiliyor.

CİPS PAKETLERİNE DİKKAT

Geri dönüşüm kutusuna atılmaması gereken ürünlerin başında cips paketleri geliyor. Bu tür ambalajlarda farklı plastik ve metalize katmanlar bulunabildiği için standart geri dönüşüm sistemlerinde işlenmeleri mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle uygun toplama noktalarının kullanılması gerekiyor.

ALIŞVERİŞ POŞETLERİ DE LİSTEDE

Alışveriş poşetleri de evsel geri dönüşüm kutularına atılmaması gereken ürünler arasında yer alıyor. İnce plastik yapıları nedeniyle geri dönüşüm tesislerinde kullanılan makinelerde sorun oluşturabiliyor. Bu tür poşetler için özel toplama noktalarının tercih edilmesi gerekiyor.

STREÇ FİLM VE BALONLU NAYLON DA ATILMAMALI

Streç film ve balonlu naylon gibi esnek plastiklerin de standart geri dönüşüm kutularına atılması önerilmiyor. Bu ürünler yerine, bulunduğunuz bölgede bu tür plastikleri kabul eden özel toplama noktalarının kullanılması gerekiyor.

Geri dönüşüm kutusuna uygun olmayan ürünlerin atılması yalnızca tek bir atığın yanlış