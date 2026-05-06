Depozito sistemini yöneten Verpact adlı kuruluşun açıkladığı plana göre ilk kampanya 11 Mayıs’ta başlayacak ve 10 hafta sürecek. Sistemde, teslim edilen her 15 sentlik depozito için katılımcılara bir çekiliş hakkı verilecek.

HEDEF YÜZDE 90’A ULAŞMAK

Hollanda hükümeti plastik şişe ve kutuların en az yüzde 90’ının geri toplanmasını hedefliyor. Ancak depozito sistemi 2021’de yürürlüğe girmesine rağmen bu hedefe henüz ulaşılamadı. Yetkililer bu nedenle yeni teşvik yöntemleri üzerinde çalışıyor.

Çevre ve Ulaşım Denetim Kurumu’nun daha önce depozito ücretlerinin artırılmasını ya da vatandaşlara bonus verilmesini gündeme getirdiği belirtilmişti. Yapılan görüşmelerin ardından depozito ücretini yükseltmek yerine ödüllü kampanya sisteminde karar kılındı.

DAHA FAZLA İADE NOKTASI KURULACAK

Yeni plan yalnızca çekilişlerden oluşmuyor. Verpact ayrıca ülke genelindeki iade noktalarının sayısını artırmayı hedefliyor. Süpermarketlere binlerce yeni depozito makinesi kurulması, festival alanlarında daha fazla geri dönüşüm noktası oluşturulması ve arızalı makinelerin daha hızlı tamir edilmesi planlanıyor. Ayrıca ezilmiş veya hasarlı şişe ve kutuların da sistem tarafından kabul edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, başlatılacak ödüllü sistem sayesinde geri dönüşüme dönen şişe ve kutu miktarında yüzde 1 ila 2 arasında artış bekliyor. Uygulamanın başarılı olması halinde çekiliş sisteminin gelecek yıl ülke genelindeki tüm iade noktalarına yayılması planlanıyor.

YENİ ÖNLEMLER DE MASADA

Hollanda hükümeti ayrıca depozitosuz plastik şişe ve kutuların satışını sınırlandıracak yeni seçenekler üzerinde de çalışıyor. Plastik meyve suyu şişeleri ve bazı içecek ambalajları için zorunlu depozito uygulaması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.