Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde görenleri şaşkına çeviren ilginç bir olay meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, caddede geri manevra yaptığı esnada yol kenarında bulunan 'Dur' tabelasına çarptı.

ÖNCE ARACINI KONTROL ETTİ, SONRA TABELAYA SARDILAR

Çarpmanın etkisiyle sinirlenerek öfkeli bir şekilde aracından inen sürücü, ilk olarak otomobilindeki hasarı kontrol etti. Ardından aracına hasar veren 'Dur' tabelasına yönelen sürücü, tabelayı elleriyle sağa sola sallayarak yerinden sökmeye çalıştı.

SÖKEMEYİNCE BÖLGEDEN AYRILDI

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları ve tepkileri arasında hırsla tabelayı zorlayan sürücü, ne yaptıysa tabelayı yerinden çıkaramadı. Çabalarının sonuçsuz kalması üzerine öfkeli sürücü yeniden aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sürücünün otomobiliyle tabelaya çarptığı ve ardından tabelayı sökebilmek için verdiği ilginç mücadele çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.