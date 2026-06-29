AHMED KUTUCU VE ASENA ATALAR'DAN SÜRPRİZ NİKAH
Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Ahmed Kutucu, özel hayatında da mutluluğa ulaştı. Bir süredir birlikte olduğu Asena Atalar ile evlilik hazırlığında olan milli futbolcu muradına eriyor. Londra'da düğün fotoğrafları çektiren çiftin 'Geri sayım başladı' notuyla yaptıkları paylaşım kısa sürede dikkat çekti.
AHMED KUTUCU VE ASENA ATALAR'IN NİKAH POZLARI
Sarı-kırmızılı formayla geride kalan sezonda dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu Asena Atalar ile Londra'da düzenlenen törenle evlendi.
DÜĞÜN GÖRKEMLİ YALIDA OLACAK
Yakın çevresinin katılacağı düğün için İstanbul'da bir yalı tercih eden Asena Atalar'ın görkemli organizasyonu, şimdiden en çok konuşulacak düğünler arasında gösteriliyor.
Özellikle Londra'da çekilen düğün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Ahmed Kutucu ile Asena Atalar'a futbol ve magazin dünyasından çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Günün Trend Haberleri
Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin düğün kareleri, kısa sürede gündemin en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.
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