AHMED KUTUCU VE ASENA ATALAR'DAN SÜRPRİZ NİKAH

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Ahmed Kutucu, özel hayatında da mutluluğa ulaştı. Bir süredir birlikte olduğu Asena Atalar ile evlilik hazırlığında olan milli futbolcu muradına eriyor. Londra'da düğün fotoğrafları çektiren çiftin 'Geri sayım başladı' notuyla yaptıkları paylaşım kısa sürede dikkat çekti.