TikTok ve Instagram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yer çekiminin 7 saniyeliğine ortadan kalkacağı ileri sürüldü.

Paylaşımların kısa sürede viral olmasıyla birlikte kullanıcılar arama motorlarında “12 Ağustos'ta ne olacak?”, “Dünya'nın yer çekimi gerçekten kaybolacak mı?” ve “İnsanlar havaya mı uçacak?” sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Geniş kitlelere ulaşan spekülasyonlar üzerine Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğrulama platformu Snopes’a açıklama yapan bir NASA yetkilisi, gezegenin yer çekiminin anlık olarak dahi kaybolacağına dair hiçbir bilimsel veri olmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Fizik uzmanları da teorinin bilimsel gerçeklerle bağdaşmadığının altını çizdi.

Yer çekiminin bir "düğme" gibi açılıp kapanabilen bir olgu olmadığını belirten uzmanlar, bu kuvvetin doğrudan gezegenin kütlesine bağlı sabit bir etkileşim olduğunu vurguladı.

Yapılan değerlendirmelerde, uzaydaki kütleçekim dalgalarının (gravitational waves) dahi Dünya'daki yer çekimini hissedilir ölçüde etkilemesinin mümkün olmadığı ifade edildi.