İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen protesto eylemleri aralıksız devam ediyor.
Üniversite öğrencilerinden demokratik kitle örgütlerine, kadın derneklerin farklı siyasi partilere kadar toplumun farklı gruplarından oluşan vatandaşlar CHP örgütlerinin çağrıları ile bir araya geldi.
TOMA GERİ VİTESE ALDI
Eylemlerde ilginç görüntüler de sosyal medyaya yansıyor. İzmir'de çekildiği iddia edilen bir görüntüde Emniyet güçlerine ait Toplumsal Olaylarla Mücadele Aracı TOMA eylemcilerin karşısından geri geri gittiği anlar kameralara kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.