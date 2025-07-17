Liselere Geçiş Sınavı'ndan 719 öğrencinin tam puan almasının ardından usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.

Yüzbinlerce öğrencinin kaderini belirleyen sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasını "normal" olarak değerlendirirken; 29 kişi hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ..."

Tekin, soruların çalındığı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanlarken; "Müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" demişti. Bakan Tekin'in sözleri başta muhalefet olmak üzere pek çok kesimden tepki almıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Bakan Tekin'in sözleri tartışmalara neden olurken; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

Yaklaşık 5 yıldır genel müdürlük koltuğunda oturan Türk'ün yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.