İstanbul’daki bir ilkokulda görev yapan öğretmen Aytaç Demir, daha önce çocukların şort giymesine “Müslümanın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslümanın çocuğu değil misiniz?” diyerek tepki göstermesiyle gündeme gelmişti.

Demir, 23 Nisan’da İstanbul açıklarında yaşanan depremleri ise “fuhuş ve ahlaksızlık” ile ilişkilendirdi.

Söz konusu öğretmen Aytaç Demir’in, bu kez de ilkokul müfredatında yer almayan konuları kullanarak çocuklara tarih anlattığı ve bunu yanlış bilgilerle yaptığı ortaya çıktı.

ATATÜRK'SÜZ İSTİKLAL MÜCADELESİ

Sosyal medya platforumu YouTube'da 'SENİN ÖĞRETMENİN ile Mutlu Aile Okulu' kanalı üzerinden videolar paylaşan sınıf öğretmeninin 'İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ DEDELERİ OSMANLIYI BİLMESİN Mİ?' isimli videosunda çocuklara 'Osmanlı İmparatorluğu'nun Milli Mücadele kahramanları tarafından yıkıldığını' dolaylı yoldan anlattığı görüldü.

Çocuklara 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden önce hangi devlet vardı?' sorusunu yönelten öğretmen şu ifadelerde bulundu:

-Osmanlı Devleti maalesef ki yıkılmış. Niye yıkılmış biliyor musunuz? 1. Dünya Savaşı'nda girdiği cephelerde zayıf olduğu için değil, içimizdeki hainler tarafından arkasından vurulduğu için.

-Osmanlı Devleti yıkılınca zalim devletler Anadolu'nun içine kadar gelmişler, Anadolu'yu işgal etmişler.

-Bunu duyan neneleriniz dedeleriniz ellerinde taş tüfek, ne bulurlarsa artık... ellerine ne geçerse onları kullanıp o zalim devletleri o işgalci devletleri denize kadar dökmüşler."

Müfredatta olmamasına rağmen ilkokul çocuklarına tarih anlattığı videoyu ise şu açıklamayla paylaşmış:

-İlkokul öğrencilerim elbette dedeleri OSMANLIYI bilecek ve tanıyacaktır. ilkokul müfredatına osmanlı daha çok ve güçlü bir şekilde girmelidir."

-Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, söz konusu ifadeleri kullanan öğretmenin 'Atatürk'le münasebeti olan benim cenazeme gelmesin' diyen Kadir Mısıroğlu'nun tarih bilgileriyle çocukları zehirlediğini belirtti.