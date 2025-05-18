İstanbul’da MEB’e bağlı bir devlet okulunda görevli sınıf öğretmeni Aytaç Demir’in, derslerde müfredata bağlı kalmayarak dini konular anlattığı ve sorular yönelttiği, öğrencilerinin yanıtlarını da içeren videolar çekip “seninogretmenin” kullanıcı adıyla sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı ve söz konusu videolarda gerici propaganda yaptığı görüldü.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SKANDAL ŞORT ELEŞTİRİSİ

Aytaç’ın yayımladığı bir videoda küçük ilkokul çocuklarına şort giymemeleri konusunda tavsiyeler verdiği görülüyor.

MÜSLÜMAN ŞORT GİYER Mİ?

Ataç’ın öğrencilere "Müslüman şort giyer mi, biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara?" sorusunu yönelten öğretmen, "İnsan küçükken neyse büyüdüğünde de ona yakın bir şey olur. Edep her zaman küçüklükte başlar. Sizler akıllı çocuklarsınız. Müslüman’ın çocuğu her zaman akıllı ve edeplidir. Siz Müslüman’ın çocuğu değil misiniz?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

SENDİKADAN TEPKİ

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, çocuklara şort giymemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Aytaç Demir’e tepki gösterdi.

Bebek, “AKP'nin dindar nesil hedefli uygulamaları , laiklik karşıtı çedes tarzı projeleri tarikatçıları cesaretlendirdi. 'Fenomen' gerici öğretmen Aytaç Demir İktidarın hamlelerinden cesaret alarak laiklik ve bilimsellikten uzaklaştırılıp dinselleştirilen programı dahi yeterli bulmayıp temel derslerde de müfredat dışına çıkarak din eğitimi vermenin peşine düştü. MEB’e bağlı bir devlet memuru olarak İstanbul'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aytaç Demir derslerde müfredata bağlı kalmayarak dini konular anlattığı ve sorular yönelttiği öğrencilerinin yanıtlarını da içeren videolar çekip “seninogretmenin” kullanıcı adıyla sosyal medya platformu Instagram’da paylaştığı ve söz konusu videolarda gerici propaganda yaptığı görüldü. Fen Bilgisi dersinde öğrencilere “İçki içen insan kötü müdür?” sorusunu yöneltmesinin ardından içki içenlerin aklının devre dışı kaldığını ve kötülük yapabileceklerini ifade eden öğretmen şimdide çocukların giyim ve kuşamı üzerinden anlattıkları ortada. Bu öğretmen Alevi , Hristiyan ya da Yahudi bir öğretmen olsaydı. Kendi inancını bu şekilde öğrencilere anlatsaydı , Yusuf Tekin ne yapardı acaba ?” ifadelerini kullandı.