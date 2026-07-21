Evde ne kadar titiz bir temizlik yaparsanız yapın, buzdolabı kapağı her açıldığında yüzünüzü ekşiten o inatçı kokular bazen tam bir kabusa dönüşebilir. Genelde hemen tarihi geçmiş gıdaları çöpe atar, rafları sirke veya deterjanlarla defalarca ovalarız. Ancak ne yaparsanız yapın o ağır koku gitmiyorsa, uzmanlara göre odaklandığınız yer tamamen yanlış olabilir. Neyse ki pahalı koku giderici aparatlara ya da kimyasallara servet dökmenize hiç gerek yok. Buzdolabındaki gizli suçluyu bulduğunuzda ve mutfağınızdaki tek bir bardaklık o mucize malzemeyi kullandığınızda, kokunun saniyeler içinde nasıl yok olduğunu göreceksiniz.

BUZDOLABINDA HERKESİN GÖZDEN KAÇIRDIĞI NOKTA

Buzdolabının içini ne kadar parlatsanız da kokunun önüne geçemiyorsanız, gözünüzden kaçan en önemli detay iç arka duvarda yer alan küçük tahliye deliğidir. Nem dengesini sağlayan bu kanala kaçan küçücük bir yemek kalıntısı, sızan bir süt damlası ya da yoğurt suyu zamanla burada birikir. Cihazın motor ısısıyla birleşen bu organik atıklar adeta bir bakteri ve küf yuvasına dönüşür.

Dolabın içindeki hava sirkülasyonu sürekli bu kanaldan geçtiği için, siz rafları ne kadar temizlerseniz temizleyin kötü koku her kapak açılışında yüzünüze vurmaya devam eder. Bu sorunu çözmek için bir kulak çöpü veya ince bir tel yardımıyla bu küçük gider deliğini nazikçe tıkanıklıklardan arındırmanız gerekir. Ardından bir çay kaşığı ya da şırınga yardımıyla deliğe birkaç damla ılık su ve karbonat karışımı damlatarak kanalı tamamen dezenfekte edebilirsiniz.

KOKULARI MIKNATIS GİBİ ÇEKEN TEK BARDAK MUCİZESİ

Gizli suçluyu ortadan kaldırdıktan sonra dolabın sinmiş havasını tamamen nötralize etmek ve tazelemek için evinizdeki en güçlü doğal koku emiciyi, yani karbonatı devreye sokma zamanı gelir. Karbonat, sahip olduğu gözenekli yapısı sayesinde ortamdaki tüm kötü koku moleküllerini üzerine çekerek hapseder.

Geniş bir bardağa veya küçük bir kaseye üç dört yemek kaşığı karbonat koyup bu bardağı buzdolabının orta veya alt raflarından birinin köşesine yerleştirmeniz yeterlidir. Eğer dolapta hafif ve hoş bir aroma da olsun isterseniz, karbonatın içine birkaç adet karanfil veya bir tatlı kaşığı taze çekilmiş Türk kahvesi de serpiştirebilirsiniz. Bu bardağı ayda bir kez yenilemeniz, buzdolabınızda bir daha asla kötü kokuların barınamaması için yeterli olacaktır.

İNATÇI KOKULAR İÇİN İDEAL ÇÖZÜM

Eğer buzdolabınıza sinen koku balık veya sarımsak gibi çok daha baskın bir yapıya sahipse, temizlik sonrası buzdolabına bir çay bardağı elma sirkesi koymak da harika bir çözümdür. Sirke, havada asılı kalan ağır koku moleküllerini hızla absorbe ederek birkaç saat içinde dolabın havasını tamamen normale döndürür.