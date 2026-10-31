Star Trek ve X-Men serilerindeki rolleriyle dünya çapında tanınan Patrick Stewart'ın serveti merak konusu oldu. Vasiyetinin içeriği henüz açıklanmazken, ünlü oyuncunun geride bıraktığı mal varlığının yaklaşık 75 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Patrick Stewart, 60 yılı aşkın oyunculuk kariyeri boyunca milyonlarca hayran kazandı. Özellikle Star Trek dizisindeki Kaptan Jean-Luc Picard ve X-Men filmlerindeki Profesör Charles Xavier rolleriyle hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncunun hayatını kaybetmesinin ardından bu kez serveti ve mirasının kime kalacağı gündeme geldi. Celebrity Net Worth verilerine göre Stewart'ın ölümündeki tahmini net serveti 75 milyon dolar, yani yaklaşık 69 milyon euro seviyesindeydi. Bu rakam, yabancı basında da sıkça yer aldı.

Oyunculuk kariyerinden milyonlar kazandı

Patrick Stewart'ın servetinin büyük bölümünü oyunculuk gelirleri oluşturuyordu. Star Trek: The Next Generation dizisindeki başarısı, oyuncuya hem dünya çapında ün hem de yüksek kazanç getirdi.

Celebrity Net Worth'e göre Stewart, dizinin son sezonlarında bölüm başına yaklaşık 100 bin dolar kazanıyordu. Sinema filmlerindeki ücretleri ise çok daha yüksek seviyelere ulaştı.

Oyuncunun Star Trek filmlerinden aldığı öne sürülen ücretler şöyle sıralandı:

Star Trek: İlk Temas: Yaklaşık 5 milyon dolar

Star Trek: İsyan: Yaklaşık 9,5 milyon dolar

Star Trek: Nemesis: Yaklaşık 14 milyon dolar

Bu kazançlar, Stewart'ın uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon dünyasının en tanınan oyuncularından biri olmasının ardından elde ettiği servetin büyüklüğünü ortaya koydu.

Gayrimenkul yatırımları da servetine katkı sağladı

Ünlü oyuncunun mal varlığı yalnızca oyunculuk gelirlerinden oluşmuyordu. Stewart'ın farklı bölgelerde gayrimenkul yatırımları da bulunuyordu.

Yabancı basında yer alan haberlere göre oyuncu, 2019 yılında Los Angeles'ın gözde semtlerinden Hancock Park'ta yaklaşık 4,3 milyon dolara bir ev satın aldı. Stewart'ın geçmişte New York'ta ve İngiltere'deki memleketi Yorkshire'da da mülkleri olduğu bildirildi.

75 milyon dolarlık miras kime kalacak?

Patrick Stewart'ın ölümünün ardından en çok merak edilen konulardan biri de servetinin kimlere kalacağı oldu, ancak oyuncunun vasiyetnamesi kamuoyuyla paylaşılmadığı için mirasın nasıl dağıtılacağı henüz bilinmiyor.

Stewart, 2013 yılında Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sunny Ozell ile evlendi. Oyuncunun ilk evliliğini yaptığı Sheila Falconer ile Daniel ve Sophie adında iki çocuğu bulunuyor.

Eşi Sunny Ozell ve çocukları, oyuncunun geride bıraktığı aile üyeleri arasında yer alsa da vasiyetin içeriği açıklanmadığı için 75 milyon dolarlık servetin kimlere, hangi oranlarda bırakılacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Son anlarını ailesiyle geçirdi

Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Patrick Stewart, Los Angeles'taki evinde sevdiklerinin yanında hayatını kaybetti. Eşi Sunny Ozell de son anlarında oyuncunun yanındaydı.

2013 yılında evlenen çift, aralarındaki 38 yaş farkına rağmen uzun yıllar birlikte yaşamlarını sürdürdü. Stewart'ın ölümünün ardından hem oyunculuk kariyeri hem de geride bıraktığı miras yeniden gündeme geldi.