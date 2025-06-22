Pazar günü işlem gören Ortadoğu borsalarındaki tepkiler, İran'ın ABD'nin çatışmaya aniden ve derinden müdahil olmasına yanıt olarak İsrail'e yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırmasına rağmen yatırımcıların olumlu bir senaryo varsaydıklarını gösteriyor .

Trump, ulusa yaptığı televizyon konuşmasında saldırıyı "muhteşem bir askeri başarı" olarak nitelendirdi ve İran'ın "ana nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen ve bütünüyle yok edildiğini" söyledi. Ülke barışı kabul etmezse ABD ordusunun İran'daki diğer hedeflere yönelebileceğini söyledi.

İran, kendini savunmak için tüm seçenekleri saklı tuttuğunu belirterek, bunun "kalıcı sonuçları" konusunda uyardı.

Yatırımcılar, ABD'nin müdahalesinin hisse senedi piyasalarında satış dalgasına ve büyük piyasalar yeniden açıldığında dolar ve diğer güvenli liman varlıklarına yönelmeye yol açacağını beklediklerini söyledi, ancak çatışmanın gidişatı konusunda büyük bir belirsizliğin sürdüğünü de belirtti.

Potomac River Capital'in baş yatırım sorumlusu Mark Spindel, "Piyasaların başlangıçta alarma geçeceğini ve petrolün yüksek açılacağını düşünüyorum" dedi.

"Zarar değerlendirmemiz yok ve bu biraz zaman alacak. Bunu 'tamamlandı' olarak tanımlamış olsa da, biz meşgulüz. Sırada ne var?" dedi Spindel.

"Sanırım belirsizlik piyasaları saracak, çünkü artık her yerdeki Amerikalılar risk altında olacak. Bu, özellikle petrolde belirsizliği ve oynaklığı artıracak," diye ekledi.

Piyasaların önümüzdeki hafta nasıl tepki vereceğine dair bir gösterge, bitcoin'den sonra perakende yatırımcı güveninin yeni göstergesi olan ve artık büyük ölçüde kurumlar tarafından tutulan ikinci büyük kripto para birimi olan ether'in fiyatı oldu .

Ether ETH= Pazar günü %5 düştü, 13 Haziran'da İran'a yönelik ilk İsrail saldırılarından bu yana kayıplarını %13'e çekti.

Ancak Körfez borsalarının çoğu sabahın erken saatlerindeki saldırılardan etkilenmemiş gibi görünüyor ; Katar'ın ana endeksleri QSI , Suudi Arabistan'ın TASI ve Kuveyt'in BKP'si hafif yükselirken, İsrail'in Tel Aviv'in ana endeksi TA125 tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

PETROL FİYATLARI, ENFLASYON

Piyasalar için temel endişelerden biri, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatları ve dolayısıyla enflasyon üzerindeki potansiyel etkisi etrafında yoğunlaşacaktır. Enflasyondaki artış tüketici güvenini azaltabilir ve yakın vadede faiz oranı indirimi olasılığını azaltabilir.

Sidney merkezli hisse senedi araştırma şirketi MST Marquee'nin kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, daha olası senaryoda İran'ın, Irak gibi yerlerdeki Körfez petrol altyapısı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki Amerikan çıkarlarını hedef alarak veya Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini taciz ederek karşılık vermesinin beklendiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı, Umman ile İran arasında yer alıyor ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt gibi petrol üreticilerinin birincil ihracat rotası konumunda.

Kavonic, "İran'ın önümüzdeki saatlerde ve günlerde nasıl bir yanıt vereceği çok şeye bağlı, ancak İran'ın daha önce tehdit ettiği şekilde yanıt vermesi halinde bu bizi 100 dolarlık petrole doğru götürebilir" dedi.

Küresel endeks Brent ham petrol vadeli işlemleri LCOc1 , 10 Haziran'dan bu yana %18'e kadar artış göstererek Perşembe günü 79,04 dolara yakın beş aylık zirveye ulaşırken, S&P 500 .SPX , İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmasının ardından ilk düşüşün ardından çok az değişti .

Trump saldırıları duyurduktan sonra yaptığı yorumlarda, Harris Financial Group'un yönetici ortağı Jamie Cox, petrol fiyatlarının ilk haber üzerine muhtemelen yükseleceğini kabul etti. Ancak Cox, saldırıların İran'ı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir barış anlaşması aramaya yöneltebileceği için fiyatların birkaç gün içinde muhtemelen sabitleneceğini beklediğini söyledi.

Cox, "Bu güç gösterisi ve nükleer kapasitelerinin tamamen yok edilmesiyle, tüm nüfuzlarını kaybettiler ve büyük ihtimalle bir barış anlaşmasına doğru kaçış düğmesine basacaklar" dedi.



Ekonomistler, petrol fiyatlarındaki ani artışın, Trump'ın gümrük vergileriyle zaten zorlanan küresel ekonomiye zarar verebileceği konusunda uyarıyor .

Yine de hisse senetlerindeki herhangi bir geri çekilme geçici olabilir, tarih bunu gösteriyor. 2003 Irak işgali ve 2019'da Suudi petrol tesislerine yapılan saldırılar da dahil olmak üzere Orta Doğu gerginliklerinin kaynama noktasına geldiği geçmişteki önemli örneklerde, hisse senetleri başlangıçta durgunlaştı ancak kısa sürede toparlanarak önümüzdeki aylarda daha yüksek işlem gördü.

Wedbush Securities ve CapIQ Pro'nun verilerine göre, S&P 500, çatışmanın başlamasından sonraki üç haftada ortalama %0,3 düştü, ancak çatışmadan sonraki iki ayda ortalama %2,3 yükseldi.

DOLAR SORUNLARI

Çatışmanın tırmanması, bu yıl ABD'nin istisnailiğinin azalmasına ilişkin endişeler nedeniyle değer kaybeden ABD doları için karışık sonuçlar doğurabilir.

Analistler, ABD'nin İran-İsrail savaşına doğrudan müdahil olması durumunda doların ilk etapta güvenlik amaçlı bir hamleden faydalanabileceğini söyledi.

"Güvenli bir kaçış mı görüyoruz? Bu, getirilerin düşeceğini ve doların güçleneceğini işaret eder," dedi Connecticut, Greenwich'teki IBKR'de baş piyasa stratejisti Steve Sosnick. "Hisselerin olumsuz tepki vermeyeceğini hayal etmek zor ve soru ne kadar olacağı. İran'ın tepkisine ve petrol fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğine bağlı olacak."