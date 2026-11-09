Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa'da düzenlenen resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Aliyev arasındaki temaslar sürerken Azerbaycan basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberler kamuoyuna yansıdı. Bu görüşmenin sonunda Aliyev, bugün Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine katılım sağlayacağını açıkladı. Bu duyuru, Türkiye-Azerbaycan arasındaki gerilimin sonu olarak yorumlandı. Ziyaret programındaki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Türkiye'ye dönmek üzere uçağa bindi. Şuşa'da gerçekleştirilen resmi akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi. Erdoğan çifti, program vesilesiyle askeri yetkililerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Azerbaycan'daki temaslarını noktalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi programın sona ermesiyle Türkiye'ye dönüş yolculuğuna geçti.

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