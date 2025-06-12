ABD'li yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

GERİLİM İHTİMALİ ALTIN FİYATLARINI UÇURDU



Söz konusu açıklamanın ardından Orta Doğu'da yeni bir kriz yaşanabileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarının hızla artmasına neden oldu.



Ons altın, jeopolitik kriz beklentilerinin ardından 3377 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini test etti.