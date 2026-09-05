ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye gezen ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

"İMHA ETTİK"

İran'ın yaptığı saldırıdan ABD gemilerinin "başarıyla kurtulduğu" belirtilen açıklamada, CENTCOM'un Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızları'na mesajımız açık, eğer gemilerime ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz." ifadesine yer verildi.