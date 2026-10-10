İsrail basınında yer alan bir iddiaya göre, Washington yönetimi İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemek yerine İsrail'in tek başına harekete geçmesini istedi. Maariv gazetesinin haberinde, ABD'nin daha sonra bu talebinden vazgeçtiği öne sürüldü.

‘ABD SAVAŞI ALEVLENDİRMEK İSTEMEDİ’

Haberde, ABD yönetiminin İran'la savaşı yeniden alevlendirmek istemediği ve bu nedenle saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilmesini tercih ettiği iddia edildi.

Bu yaklaşımın arkasında, olası bir saldırının ABD'de yapılacak ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump'a siyasi açıdan zarar verebileceği, buna karşılık İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya avantaj sağlayabileceği yönündeki değerlendirmelerin bulunduğu ileri sürüldü.

ABD'NİN İRAN PLANINDA DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Maariv'in haberine göre, son iki haftada İran konusunda İsrail ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde Washington, ortak bir saldırı ya da doğrudan Amerikan müdahalesi yerine İsrail'in bağımsız bir operasyon gerçekleştirmesini istedi.

Haberde, bu talebin arkasındaki nedenlerden birinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla yeniden oluşturması olduğu belirtildi.

Ancak gazete, mevcut değerlendirmelere göre ABD'nin ara seçimler öncesinde İran'a yönelik bir saldırı planlamadığını ve bu seçeneği İsrail'e bıraktığını öne sürdü. Haberde, İsrail'in tek başına saldırı düzenlemesine ilişkin planın da daha sonra askıya alındığı ifade edildi.

İSRAİL'DE SEÇİMLERİN ERTELENMESİ GÜNDEME GELDİ

Maariv, Axios'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in değerlendirmelerine ilişkin haberine de atıfta bulundu.

Söz konusu haberde, Zamir'in İsrail'in İran'a tek başına saldırması durumunda ülkedeki seçimlerin ertelenebileceği yönündeki görüşünü paylaştığı aktarılmıştı.

İsrail basınında yer alan iddialara ilişkin ABD ve İsrail yönetimlerinden yapılmış doğrulayıcı bir açıklama ise metinde yer almıyor.