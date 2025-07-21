Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bakanlığı döneminde yapılan ihalelerin çoğu, adrese teslim yöntem olarak bilinen 21/B yöntemiyle yapıldı.

Bu ihalelerin benzer şirketlere gitmesi de dikkat çekti.

BAKANLIĞIN RESMİ ACENTASI GİBİ

Bakanlığa bağlı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, eğitici eğitimi kursu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Organizasyonu, k12 düzeyinde öğretim programlarının hazırlanması organizasyonu, okul öncesinden liseye öğretim programlarının hazırlanması organizasyonu gibi etkinliklerin ihalesini aynı şirket aldı.

Biblo Turizm adlı şirket bu organizasyonlardan 150 milyon liradan fazla gelir elde edecek. Şirket daha önceki yıllarda da aynı bakanlıktan benzer ihaleleri almıştı. Geçen sene Ankara’da düzenlenen öğretim programlarının hazırlanması işinde de milyonlarca lira şirketin kasasına girmişti. Şirket 6 günlük iş için 14 milyon lira, 25 günlük etkinlik için de 70 milyon lira kazanmıştı.

AİLENİN BAŞKA ŞİRKETİNE DE İHALE

Şirket kendi kazandığı ihaleler dışında kendisine bağlı Maramul Organizasyon şirketine de 17 milyon liralık ihale, yine 21/B olarak bilinen pazarlık usulüyle verildi.

Bakanlığın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de birkaç ay önce personel eğitimi için ihaleye çıktı. 20 günlük kurs Aress Turizm şirketine rekor sayılabilecek bir bedel olan 128 milyon 677 bin liraya verildi.

Bakanlık İstanbul Kandilli’deki Çintemani Müze ve Sanat Organizasyonları şirketine son bir yıl içinde “Biz projesi”, Uluslararası Eğitimde Arge Kalite Zirvesi ve 23 Nisan Ekspresi Programının ihaleleri verildi. Bu üç ihaleden şirketin kasasına 120 milyon lira girecek.

Bu kadar kısa sürede on milyonlarca liralık ihalelerin verildiği şirketin sahibi ise Alpay Tarhan. Tarhan, geçmiş dönemde genç yaşta AKP İstanbul İl Başkanlığını yapan Mehmet Müezzinoğlu’nun yönetim kurulunda yer almıştı. 2011’de de AKP milletvekili adayı oldu.

Daha sonra açtığı sergilerle tanındı. Sergilerinden birine Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katılmıştı.

Aynı zamanda 2018’de faaliyete geçen Hz. Hatice Vakfı’nın da kurucusu. 2021’de deprem toplanma alanı ve bölgenin tek çocuk parkının kendi şirketine devredilmesiyle gündeme geldi.