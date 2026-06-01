GERMENCİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GERMENCİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/1 Esas

Dava konusu Aydın ili, Germencik ilçesi, Naipli Mahallesi, Kızılkaya Mevkiinde bulunan, kuzeyi 158 ada 17 parsel, doğusu, batısı ve güneyi tescil harici ile çevrili yaklaşık 6700 m² yüz ölçümündeki zeytin bahçesi vasfındaki tescil harici taşınmazın zilyetlik yoluyla Mustafa Ali ve Müşerref oğlu, 1960 doğumlu Veli GÜMÜŞ adına tescili talep olunmakla; bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişi ya da kişiler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde dava dosyasına dilekçe ile başvurması gerektiği, aksi halde taşınmazda hak iddia eden başkaca kimse bulunmadığının kabul edileceği İHTAR ve İLAN olunur.

